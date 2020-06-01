"Какой гений утверждал, что это предотвратит травмы?": Гасперини возмущен новым правилом

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини скептически воспринял увеличение количества замен с 3 до 5.

"Я тоже не люблю футбол без болельщиков, но это единственный способ начать все сначала. Пять замен? Это плохая идея. Игра становится искаженной.

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Мы становимся похожими на баскетбол, будто позволили поменять свой двигатель посреди Гран При. Больное зрелище. Вообще, какой гений утверждал, что это предотвратит травмы?" – заявил Гасперини в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Аталанта Руслана Малиновского перед остановкой сезона занимала четвертое место Серии А, имея в своем активе 48 очков.

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