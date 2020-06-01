toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Какой гений утверждал, что это предотвратит травмы?": Гасперини возмущен новым правилом

06:00 36 Читати українською
"Какой гений утверждал, что это предотвратит травмы?": Гасперини возмущен новым правилом
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини скептически воспринял увеличение количества замен с 3 до 5.

"Я тоже не люблю футбол без болельщиков, но это единственный способ начать все сначала. Пять замен? Это плохая идея. Игра становится искаженной.

Малиновский с Аталантой дадут рестарт серии А – чемпионат Италии вернется раньше, чем ожидалось

Мы становимся похожими на баскетбол, будто позволили поменять свой двигатель посреди Гран При. Больное зрелище. Вообще, какой гений утверждал, что это предотвратит травмы?" – заявил Гасперини в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Аталанта Руслана Малиновского перед остановкой сезона занимала четвертое место Серии А, имея в своем активе 48 очков.

"Забив 50 голів за 28 матчів": українець з Динамо, екс-зірка Карпат і ще 9 найкращих у світі – прогноз легенди Серії А

blog_ava
Примера опубликовала расписание 28 тура – Реал и Барселона возобновят сезон матчами против борцов за выживание
00:45
46
Теги
Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Аталанта Аталанта Италия Футбольные правила
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
6
мин
Кельн
21:30
РБ Лейпциг
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук