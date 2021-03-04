Игроки Манчестер Юнайтед в матче против Кристал Пэлас (0:0) больше внимания уделяли личным разборкам, чем полезным действиям.

Особенно отличились Харри Магуайр и Маркус Рашфорд. Капитан "красных дьяволов" сделал замечание форварду, а тот грубо огрызнулся.

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Магуайр: Раши, Раши, черт побери!

Рашфорд: Что?! Какого черта ты от меня хочешь?

М: Б**ть, вылезь наконец из офсайда!

Р: Да пошел ты, е**ный кретин!

Добавим, что Манчестер Юнайтед одержал лишь одну победу в последних 5 матчах АПЛ и отпустил Манчестер Сити на расстояние 14 очков.

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