Возлюбленная 23-летнего англичанина не поняла, почему тренер полностью проигнорировал форварда в финале Кубка Англии против Лестера (0:1).

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"Какого черта ты не включаешь лучшего бомбардира в состав на финал? Именно этот человек забивал голы, которые позволили остаться в турнире. Это не имеет никакого смысла", – написала Лия в Instagram, но через несколько часов удалила публикацию.

Добавим, что Абрахам провел 32 матча в текущем сезоне, отличился 12 голами и 6 ассистами. После прихода Тухеля нападающий присел на скамейку запасных и почти не играет.

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