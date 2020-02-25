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"Какое же дерьмо этот парень": ван дер Ваарт вспомнил первую встречу с Кейном

10:48 199 Читати українською
"Какое же дерьмо этот парень": ван дер Ваарт вспомнил первую встречу с Кейном
Рафаэль ван дер Ваарт / Чемпионат

Бывший полузащитник Тоттенхэма Рафаэль ван дер Ваарт рассказал, как отреагировал, когда впервые увидел Харри Кейна.

"Помню первую тренировку Кейна, ему тогда было 18-19 лет. Каждое второе касание – головой. Я подошел к нашему вратарю Гомеск и сказал: "Какое же дерьмо этот парень".

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А теперь посмотрите, Кейн – лучший нападающий в мире. Эта история говорит только о том, что я ничего не понимаю в футболе", – поделился ван дер Ваарт в комментарии изданию Чемпионат.

Напомним, Рафаэль ван дер Ваарт играл в Тоттенхэме с 2010 по 2012 годы. Кейн появился в первой команде "шпор" в 2011 году.

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Эурелио Гомес Эурелио Гомес Рафаэль ван дер Ваарт Рафаэль ван дер Ваарт Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Англия
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