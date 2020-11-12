Сборная Украины узнала всех соперников на групповом этапе Евро-2020. Сначала "сине-желтые" встретятся с Нидерландами в Амстердаме, затем сыграют с Северной Македонией в Бухаресте, а в последнем туре там же померятся силами с Австрией.

Евро-2020: календарь матчей сборной Украины в групповом турнире

Украина дважды принимала участие в финальной части чемпионата Европы, но попасть в плей-офф главной команде страны до сих пор не удавалось. На домашнем Евро-2012 мы пропустили вперед Англию и Францию, а в 2016-м позорно заняли последнее место в квартете с Германией, Польшей и Северной Ирландией.

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