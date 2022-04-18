"Какое лицемерие. Весной 2014 около 10 наших ребят были забанены на Донбасс Арене за песню "Путин – ху*ло". Далее, база данных с ультрас Шахтера, которую собирала Донбасс Арена (незаконно), оказалась у российских оккупантов…

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Господин Палкин, разбанила ли посещение Донбасс Арены администрация стадиона ребят из ультрас Шахтера за песню о Путине? Господин Палкин, понес ли кто-нибудь наказание из службы безопасности Донбасс Арены за сбор и, главное, слив данных российским оккупантам весной 2014-го?", – говорится в обращении ультрас Шахтера в твиттере.

Стоит отметить, что менеджмент Шахтера после начала войны россиян против Украины подчеркивает проукраинскую позицию клуба. "Горняки" сейчас проводят серию благотворительных матчей, чтобы собрать деньги для помощи украинским беженцам.

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