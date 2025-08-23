– К сожалению, проигрыш, куча нереализованных моментов у чужих ворот. Ваши впечатления от поединка?

– Какие могут быть впечатления? Сегодня мы проиграли, у нас снова было много моментов, которые нам не удалось реализовать. Также мы плохо сыграли у своих ворот. Есть над чем работать, потому что у нас много ошибок как спереди, так и сзади.

– Что сказал Виктор Анатольевич в раздевалке, потому что во втором тайме Заря активизировалась и в начале забила гол?

– Мы постоянно начинаем где-то плохо, пропускаем гол, который действует как эффект "холодного душа", и мы потом начинаем играть в футбол. Сказал, что надо собраться, выходить и показывать нормальную игру и получать результат. Но нужного результата сегодня мы не получили.

– По вашему мнению, чего Заре не хватило для того, чтобы пройти в следующий раунд?

– Реализации своих моментов, – сказал Будковский в комментарии Sport.ua.

