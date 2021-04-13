50 человек получили первую прививку вакциной CoviShield. Послами стали ветераны Карпат, тренерский штаб, персонал клуба и их родственники, сообщает официальный сайт "львов".

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"Украина – среди лидеров в Европе по смертности от COVID-19. Вдумайтесь, каждые 5 минут в нашей стране умирает один человек от коронавируса! Не знаю, какие еще нужны аргументы для вакцинации. Трупы на улицах? Люди должны перестать выдумывать страхи, вакцинироваться и убеждать своих родственников. Если наш пример замотивирует кого-то, и мы спасем хотя бы одну жизнь, это уже будет огромным успехом", – заявил директор по развитию Карпат Сергей Болотников.

К слову, львовский клуб предоставляет возможность сделать прививку своим болельщикам. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте "зелено-белых".

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