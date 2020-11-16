Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью, очевидно, не в восторге от поездок игроков в лагеря национальных команд в разгар пандемии коронавируса.

"Потрясающая футбольная неделя. Огромные эмоции во время матчей сборных, замечательные товарищеские матчи и тотальная безопасность.

Моуринью потерял защитника из-за COVID-19

Тестирование на COVID-19 после каждого матча, хаотичная беготня в ходе тренировочных сессий с соблюдением дистанции и многое другое. Тем временем я после очередной тренировки со всего шестью игроками решил заняться собой", – написал Моуринью в личном Instagram.

Отметим, что для текущей международной паузы характерно большое количество новых заболеваний коронавирусом. В частности, в лагере сборной Ирландии заразился защитник "шпор" Мэтт Доэрти.

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