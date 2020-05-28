toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС

"Какая-то мулька": легенда Карпат не верит в резонансную смену владельца клуба

17:14 32 Читати українською
"Какая-то мулька": легенда Карпат не верит в резонансную смену владельца клуба
Игорь Кульчицкий (в центре) / Фото из открытых источников

Обладатель Кубка СССР-1969 в составе Карпат Игорь Кульчицкий высказался относительно недавних перетрубаций во львовском клубе.

"Я знаю, что Петр Дыминский за копейки клуб не отдаст. Я даже не верю той информации. Какая-то мулька.

"Карпаты ожидают непростые реформы": Смалийчук сделал первое заявление в статусе владельца львовского клуба

Не верю, что Петр Петрович просто так отдал бы деньги, которые потерял за 20 лет", – сказал Кульчицкий в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, накануне новым совладельцем Карпат стал Олег Смалийчук – доля, принадлежавшая Петру Дыминскому, 27 мая перешла в собственность бывшего вице-президента "зелено-белых".

К слову, "львы" после 23 туров занимают последнее место в УПЛ, отставая от спасительной зоны на 5 очков.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?

blog_ava
Дыминский перед продажей Карпат Смалийчуку отказал другому инвестору в последний момент, – СМИ
08:24
478
Теги
Карпаты Карпаты Петр Дыминский Олег Смалийчук Игорь Кульчицкий футбольные финансы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
22
час
:
33
мин
Герта
16:30
Аугсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук