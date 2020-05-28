"Какая-то мулька": легенда Карпат не верит в резонансную смену владельца клуба

Обладатель Кубка СССР-1969 в составе Карпат Игорь Кульчицкий высказался относительно недавних перетрубаций во львовском клубе.

"Я знаю, что Петр Дыминский за копейки клуб не отдаст. Я даже не верю той информации. Какая-то мулька.

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Не верю, что Петр Петрович просто так отдал бы деньги, которые потерял за 20 лет", – сказал Кульчицкий в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, накануне новым совладельцем Карпат стал Олег Смалийчук – доля, принадлежавшая Петру Дыминскому, 27 мая перешла в собственность бывшего вице-президента "зелено-белых".

К слову, "львы" после 23 туров занимают последнее место в УПЛ, отставая от спасительной зоны на 5 очков.

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