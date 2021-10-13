"Безусловно, играли на победу дома во Львове, хотели выиграть, но получилось, как получилось. Когда боснийцы переломили ход встречи? Все видели. В середине первого тайма подсели, прижали они нас к воротам, тогда появились у них моменты. Надо посмотреть со стороны, как это выглядит.

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Как физически чувствовали себя после Финляндии? Какая разница, есть силы или нет. Никого это не интересует! Всех интересует результат. Если человек выходит на футбольное поле, должен выложиться полностью. Сегодня мы результат не одержали. Турнирная ситуация? Мы не опускаем руки, будем играть только на победу. У нас другого выхода нет, будем надеяться на осечки конкурентов.

Поддержка? Безусловно, Арена Львов – одна из лучших, если не лучшая в плане фанатов. Большое спасибо всему стадиону, который пришел нас поддержать, мы играли для них", – заявил Цыганков в эфире ТК Футбол 1.

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