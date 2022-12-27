Главный тренер днепрян Александр Кучер убежден, что его клубу пока рано думать о самом престижном евротурнире.

– Вы поиграли с СК Днепр-1 в квалификации Лиги Европы, на групповом этапе Лиги конференций. Уже настраиваетесь в следующем году на Лигу чемпионов?

– Я никогда не загадываю наперед. Впереди у нас длинный путь, сыграна только половина чемпионата. Какая Лига чемпионов? Нам еще играть и играть. Говорить сейчас о Лиге чемпионов рано. Очень рано.

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Понятно, что у меня и футболистов есть желание выступать в Лиге чемпионов. Мы будем работать для достижения цели. Но это футбол и все должны адекватно оценивать реальность – впереди второй круг, вся борьба впереди", – сказал Кучер в интервью Українському футболу.

Напомним, СК Днепр-1 занял в своей группе Лиги конференций второе место и в 1/8 финала турнира сыграет с кипрским АЕКом. Первый поединок состоится 16 февраля в 22:00.

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