toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ БАРСЕЛОНА ЗИМНИЕ СБОРЫ

Кака поспешил назвать своего фаворита на "Золотой мяч-2020"

16:53 73 Читати українською
Кака поспешил назвать своего фаворита на "Золотой мяч-2020"
Роналду, Кака, Месси / Фото Sportskeeda

Бывший игрок сборной Бразилии Кака поддерживает соотечественников в гонке за "Золотым мячом".

"Может ли Неймар повторить мое достижение (ЗМ-2007) в этом году? Я считаю, да. Он – один из лучших футболистов в мире, в этом нет никаких сомнений.

Месси уже ждут в пяти грандах – европейские клубы сходят с ума от конфликта в Барселоне

Все, что ему нужно прямо сейчас – это завоевать командные трофеи в этом сезоне и быть одним из главных создателей этих достижений. Если ПСЖ выиграет Лигу чемпионов, то, вероятно, Неймар получит "Золотой мяч", – цитирует Кака Mundo Deportivo.

Напомним, в 2019 году самую престижную индивидуальную награду получил нападающий Барселоны Лионель Месси, получивший уже свой 6-й "Золотой мяч".

Неймар володіє цифрами на "Золотий м'яч" – форма всього життя, заради якої вартувало виходити з тіні Мессі

blog_ava
Роналду получил на День рождения роскошный подарок – реакция португальца бесценная
10:13
682
Теги
Лионель Месси Лионель Месси Мир Рикардо Кака Рикардо Кака Неймар Неймар Золотой мяч
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
24
мин
Реал Мадрид
20:00
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук