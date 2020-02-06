Кака поспешил назвать своего фаворита на "Золотой мяч-2020"

Бывший игрок сборной Бразилии Кака поддерживает соотечественников в гонке за "Золотым мячом".

"Может ли Неймар повторить мое достижение (ЗМ-2007) в этом году? Я считаю, да. Он – один из лучших футболистов в мире, в этом нет никаких сомнений.

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Все, что ему нужно прямо сейчас – это завоевать командные трофеи в этом сезоне и быть одним из главных создателей этих достижений. Если ПСЖ выиграет Лигу чемпионов, то, вероятно, Неймар получит "Золотой мяч", – цитирует Кака Mundo Deportivo.

Напомним, в 2019 году самую престижную индивидуальную награду получил нападающий Барселоны Лионель Месси, получивший уже свой 6-й "Золотой мяч".

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