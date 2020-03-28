Кака поддержал Роналдиньо, который сидит в тюрьме

Бывшая звезда Милана и сборной Бразилии Кака прокомментировал ситуацию с Роналдиньо, который оказался в парагвайской тюрьме.

"Очень печальная ситуация. Я не сильно проинформирован, чтобы подробно обсуждать эту ситуацию, но Роналдинью – мой большой друг, очень грустно видеть его в таком положении. Надеюсь, что в будущем Рон продолжит улыбаться, веселиться и играть в футбол", – поделился Кака в комментарии AS.

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Напомним, в начале марта парагвайская полиция задержала Роналдиньо по подозрению в использовании поддельных документов при пересечении границы. Суд вынес решение заключить Роналдиньо и его брата на 6 месяцев.

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