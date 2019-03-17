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Кака перед дерби Милан – Интер: Сравнения с Шевченко вредны для Пйонтека

20:05 146 Читати українською
Кака перед дерби Милан – Интер: Сравнения с Шевченко вредны для Пйонтека
Андрей Шевченко и Кака были сладкой парочкой Милана в прошлом, им на смену пришли Пйонтек и Пакета

Бывший полузащитник Милана поделился своими мыслями о новом лидере "россонери" из Восточной Европы. Кшиштоф Пйонтек уже не впервые получает сравнение с Андреем Шевченко. Впрочем это не очень нравится Кака.

 
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"Милан выиграет дерби против Интера. Прогнозирую гола Пйонтека и Пакеты. Сравнение с Шевченко? Пйонтек – очень сильный, настоящий бомбардировщик. Однако я думаю, что такие сравнения только вредят. Больше всего в поляке мне импонирует то, что он всегда там, где нужно. Это действительно потрясающее усиление.

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Пакета? Я не вижу места для сравнений со мной, честно говоря. Верю, что он сделал правильный выбор, переехав в Европу именно в Милан. Россонери также верно инвестировали в молодого таланта. Ожидаю, что Леонардо будет для него таким же важным, как для меня. Приятно, что страсть между Миланом и Бразилией ожила. Когда я смотрю на Пакету, это действительно напоминает мой период здесь.

Пакета и Пйонтек напишут свои собственные истории. Им не нужно думать о сравнении с другими", – цитирует обладателя Золотого мяча-2007 La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Пйонтек забил 6 голов за 7 матчей Серии А в составе Милана, а перед тем 13 раз за 19 игр отличился за Дженоа. Кроме этого, 23-летний форвард сборной Польши наколотил 8 мячей за 4 матча Кубка Италии.

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