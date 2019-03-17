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Кака оценил работу Гаттузо во главе Милана

15:13 81 Читати українською
Кака оценил работу Гаттузо во главе Милана
Кака и Дженнаро Гаттузо / Соцсети

Бывший хавбек Милана Кака считает, что у наставника итальянского клуба Дженнаро Гаттузо есть ДНК "россонери".

"Вы видели, какое влияние он оказал в трудные моменты. У Гаттузо есть ДНК "россонери". Будет здорово, если он вернет команду в Лигу чемпионов.

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Нужно время, но мы уже можем говорить о возрождении миланского футбола. Интер вернулся в Лигу чемпионов, пусть и не очень успешно, а Милан сейчас 3-й в Серии А.

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До Ювентуса еще далеко, но Лео и Мальдини хорошо работают, команда становится лучше, даже несмотря на относительно небольшие затраты на рынке. Милану также важно обрести стабильность на финансовом уровне", – цитирует Кака Football Italia.

Теги
Италия Рикардо Кака Рикардо Кака Милан Милан Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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