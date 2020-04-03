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Кака назвал сильнейшего в противостоянии между Месси и Роналду

19:38 128 Читати українською
Кака назвал сильнейшего в противостоянии между Месси и Роналду
Кака, Месси и Роналду / Marca

Легендарный экс-полузащитник Милана и сборной Бразилии Кака рассказал, кого считает сильнее в извечном противостоянии между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Я играл с Криштиану, и он действительно удивительный, но я выбираю Месси. Он гений, чистый талант. То, как он играет – просто невероятно.

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Криштиану – это машина. Дело не только в его силе, мощи и скорости. Роналду – мощный ментально. Он всегда хочет играть и побеждать, быть лучшим. Для меня это невероятно.

В истории спорта они безусловно входят в первую пятерку. Нам очень повезло, что мы смогли увидеть их обоих в игре", – сказал Кака для канала FIFA в Instagram.

Напомним, именно Кака был последним, кто выигрывал "Золотой мяч" в начале эры Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

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Теги
Мир Лионель Месси Лионель Месси Рикардо Кака Рикардо Кака Криштиану Роналду Криштиану Роналду Золотой мяч
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