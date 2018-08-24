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Кака назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч" без Роналду и Месси

12:24 97 Читати українською
Кака назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч" без Роналду и Месси
Рикардо Кака \ фото из соцсетей

Обладатель "Золотого мяча" 2007 года Рикардо Кака считает Луку Модрича и Килиана Мбаппе фаворитами в борьбе за этот приз в 2018 году.

"Кто получит "Золотой мяч"? В этом году у Модрича были впечатляющие результаты – победа в Лиге чемпионов и участие в финале чемпионата мира. Он является футболистом, который творит и устраивает шоу на поле, а также руководит игрой команды.

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Мбаппе также очень сильный и у него впереди еще вся карьера. Пусть будущее будет за ним", – цитирует Кака La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Кака, получивший "Золотой мяч" в 2007 году, стал последним обладателем награды перед длительным периодом, в который ее завоевывали только Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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Теги
Лука Модрич Лука Модрич Рикардо Кака Рикардо Кака Золотой мяч Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Мир
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