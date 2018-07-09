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Как Зидан "вырубил" Матерацци: ровно 12 лет назад состоялся легендарный финал ЧМ-2006

11:45 89 Читати українською
Как Зидан "вырубил" Матерацци: ровно 12 лет назад состоялся легендарный финал ЧМ-2006
Зидан vs Матерацци

9 июля 2006 года состоялся знаменитый финал ЧМ-2006 между сборными Италии и Франции.

Этот финал навсегда вошел в историю футбола, как поединок, где была не только спортивная составляющая. Последний матч в карьере Зинедина Зидана должен был стать триумфальным проводом легенды на пенсию, но Зизу досрочно покинул поле.

На 110 минуте противостояния лидер сборной Франции не сдержал эмоций и ударил головой защитника сборной Италии Марко Матерацци, после чего увидел перед собой красную карточку. В итоге игровое время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти французы уступили "Скуадре адзурре".

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Теги
Мир Франция Франция ЧМ-2006 Марко Матерацци Марко Матерацци Италия Италия Зинедин Зидан Зинедин Зидан Видеоновости
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