Как Зидан "вырубил" Матерацци: ровно 12 лет назад состоялся легендарный финал ЧМ-2006

Германия — 13:24 18
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Вест Хэм и Боруссия Д не могут согласовать сумму трансфера Ярмоленко
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Сидклей уже завтра может пройти медосмотр в ДинамоУкраина — 12:50 159
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ПСЖ предложил за Коутиньо 270 млн евро – Барселона мгновенно отреагировалаИспания — 10:07 1007
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ЧМ-2018: названы неожиданные причины фиаско Германии – DFB уже подготовил крутой план измененийЧМ 2018 — 09:00 509
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Неоправданные ожидания и перспективные конкуренты. Почему Боруссия Д хочет продать Ярмоленко, который выжал максимумГермания — 8 июль 1094
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