Защитник Динамо Виталий Миколенко провел экскурсию по отелю, в котором расположились "бело-синие" на тренировочном сборе в Австрии.

"В день игры в основном едим спагетти, Кендзера же ест рис. Также берут рыбу или курицу. Все любят поесть. Сейчас такие нагрузки, всегда хочется есть", – поделился Миколенко во время экскурсии кухней отеля.

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Также Виталий рассказал о рассадке игроков. Есть стол для опытных игроков – Сидорчука, Буяльского, Бойко и Шабанова. Своей компанией обедают Дубинчак, Шапаренко, Попов и Леднев. Цыганков обычно садится с Тымчиком, Шепелевым и Сиротой. Есть и отдельный стол для любителей поиграть в покер, в частности Миколенко, Андриевского, Караваева, Антюха, Кулача и Бущана.

Начало тренировочного дня стартует с взвешивания и обязательного измерения температуры в связи с пандемией COVID-19. Поэтому каждую бутылку с водой подписывают для каждого футболиста индивидуально. На обед игроки собираются в 12:30, после чего имеют свободное время до 16:00 – начала теоретического занятия. Теория обычно проходит за час до тренировки.

Напомним, сезон для Динамо стартует 1 августа домашним матчем в УПЛ против Вереса. Начало встречи в 19:30.

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