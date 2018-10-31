toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
КУБОК УКРАИНЫ АНДРЕЙ ЛУНИН ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Как забить гол, сделать предложение любимой и не расстроиться из-за поражения команды – романтическая история из Чили

30 октября 22:42 53 Читати українською
Как забить гол, сделать предложение любимой и не расстроиться из-за поражения команды – романтическая история из Чили
Эдуард Белло / фото из соцсетей

Нападающий чилийской Антофагасты Эдуард Белло сделал предложение любимой девушке прямо во время матча.

Белло вывел свою команду вперед уже на 2-й минуте матча, после чего отправился прямо на трибуны стадиона. Представитель тренерского штаба Антофагасты передал нападающему кольцо, чтобы тот смог сделать предложение своей любимой Габриеле, которая пришла посмотреть игру. Девушка, под громкие аплодисменты стадиона, ответила согласием.

Джузеппе Росси сделал романтическое предложение своей возлюбленной на берегу океана

Белло после этого получил желтую карточку от арбитра матча и забил еще один гол. Однако это не помогло Антофагасте раздобыть очки в поединке с Эвертоном, который вырвал победу за 7 минут до финального свистка.

Теги
Мир Видеоновости Эдуард Белло Эдуард Белло
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
12
мин
Минай
14:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук