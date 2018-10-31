Как забить гол, сделать предложение любимой и не расстроиться из-за поражения команды – романтическая история из Чили

Нападающий чилийской Антофагасты Эдуард Белло сделал предложение любимой девушке прямо во время матча.

Белло вывел свою команду вперед уже на 2-й минуте матча, после чего отправился прямо на трибуны стадиона. Представитель тренерского штаба Антофагасты передал нападающему кольцо, чтобы тот смог сделать предложение своей любимой Габриеле, которая пришла посмотреть игру. Девушка, под громкие аплодисменты стадиона, ответила согласием.

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Белло после этого получил желтую карточку от арбитра матча и забил еще один гол. Однако это не помогло Антофагасте раздобыть очки в поединке с Эвертоном, который вырвал победу за 7 минут до финального свистка.