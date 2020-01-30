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"Как вы со мной, так и я с вами", – функционер Карпат считает, что Козловский мстит "львам" из-за сорванного трансфера

16:21 72 Читати українською
"Как вы со мной, так и я с вами", – функционер Карпат считает, что Козловский мстит "львам" из-за сорванного трансфера
Григорий Козловский / ФК Рух

Директор по развитию инфраструктуры львовских Карпат Олег Солдатенко озвучил свою версию, почему президент Руха и депутат Львовского городского совета Григорий Козловский не поддержал проект передачи земли возле стадиона Украина "зелено-белым".

"Мне лично с Ящишиным Григорий Петрович (кстати, респект ему за Гудыму, без всякой иронии) озвучил версию, почему он против – "Вы не отдали мне Гуцуляка, как вы со мной, так и я с вами", – написал функционер в своем Facebook.

Козловский заявил, что 5 раз встречался с Дыминским в городе, где скрывается президент Карпат

Очевидно, речь идет о возможном трансфере Гуцуляка в Рух этой зимой. По слухам, лидер Первой лиги стремился подписать форварда в зимнее трансферное окно, однако получил отказ. В конце концов, Гуцуляк оказался в черниговской Десне.

Напомним, Львовский горсовет отклонил предложение передать Карпатам землю стадиона Украина. "Львы" имеют серьезные финансовые проблемы, из-за чего отпустили около десятка игроков в течение зимнего трансферного окна.

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Рух Рух Украина Григорий Козловский Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Карпаты Карпаты
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