Женская команда Карпат дает фанатам "львов" хоть какие-то поводы для радости на фоне слабой игры мужского состава.

Играющий тренер львовской команды Надежда Чайка отличилась "сухим листом" в матче против николаевской Ники.

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Лидер Карпат выполнила роскошный стандарт уже на 14 минуте встречи, шокировав голкипера соперниц ударом с углового. "Как вам такое, парни?" – прокомментировал гол официальный Facebook львовского клуба.

Ника отыгралась перед перерывом, но последнее слово было за "львицами". В дебюте второй половины Елена Тарасенко мощным ударом в ближний угол завершила комбинацию – 1:2.

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