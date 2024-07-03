"Все лучшие футболисты, которые были для нас доступны, вызваны на Олимпиаду.

Ротань объявил предварительную заявку сборной Украины на Олимпиаду – многих звезд не отпустили, еще 4 надо выбросить

Очень жаль, что в нашем списке нет многих игроков, которые завоевали это право. Это была их мечта.

Однако мы верим в тех футболистов, которые заменят наших лидеров. Будем делать все от нас зависящее, чтобы достойно представить страну на историческом для украинского футбола турнире.

К сожалению, имеем проблемы с подготовкой к турниру. Каждый день появляются клубы, которые присылают письма, что отпустят своих игроков непосредственно перед Олимпиадой. Хочу попросить совета у тренеров этих команд. Подскажите, пожалуйста, как в такой ситуации готовить команду и проводить международные спарринги под флагом Украины?" – сказал Ротань в комментарии Tribuna.

Напомним, перед стартом на Олимпиаде команда Руслана Ротаня проведет два товарищеских матча – против Египта (14 июля) и Парагвая (18 июля). Соперниками Украины на групповом этапе ОИ-2024 будут Ирак (24 июля), Марокко (27-го) и Аргентина (30-го).

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