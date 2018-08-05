Как украинец развеселил Джеррарда, фантастическая победа сборной – до слез и еще 23 фото "старой школы"

Шовковский, Тимощук, Воронин, Ротань и Ко – они писали историю

Мощная доза ностальгии от "Футбол 24".

1. Диего Марадона – юный орел. Не то, что сейчас.

2. Рауль Гонсалес и Предраг Миятович – ударный тандем Реала конца 90-х.

3. Лука Модрич почти четверть века назад.

4. Лотар Маттеус (Интер) вставляет Франку Райкарду (Милан). Ох уж эта взаимная немецко-голландская ненависть! Дерби делла Мадоннина-1991.

5. Роскошный колизей под названием Минейран в Белу-Оризонти, на котором выступают Крузейро и Атлетико Минейро. Старая версия.

6. Андрей Воронин умел развеселить одноклубников по Ливерпулю не хуже, чем это делает Александр Зинченко в Манчестер Сити. Даже строгий кэп Мерсисайда Стивен Джеррард не удержался.

7. Форвард Интера Юрген Клинсманн читает свежий номер авторитетной Гадзетта. Начало 90-х.

8. Трагический кадр с Марканасо. Голкипер сборной Бразилии Моасир Барбоза пропускает от Уругвая – хозяева ЧМ-1950 в присутствии 200-тысячной торсиды на Маракане проигрывают чемпионский титул (1:2).

9. Апрель 1996-го. Капитаны сборных Англии (Дэвид Платт) и Хорватии (Звонимир Бобан) пожимают руки перед началом товарищеского матча на Уэмбли, который закончится нулевой ничьей.

10. Молодой Марко Матерацци в Эвертоне (сезон 1998/99). На прессуху прихватил свое чадо.

11. ЧМ-1974 – самый успешный в истории сборной Польши. Команде Гжегожа Лято, Казимежа Дейны и Ко удалось завоевать "бронзу".

12. Андрей Шевченко против эшелонированной обороны Панатинаикоса. Шева так и не забил грекам в том матче на Олимпийском, однако Динамо победило (2:1) и продолжило свой путь в полуфинал Лиги чемпионов 1998/99.

13. Колоритный ретрофанат лиссабонского Спортинга.

14. Жуниор и Зико – неповторимая сборная Бразилии 80-х.

15. Петер Шмейхель пихает обороне МЮ. Золотые манкунианские 90-е.

16. Роберто Баджо респектует Марсело Саласу после ничьей Скуадры Адзурры с Чили (2:2) на ЧМ-1998. Робби реализовал пенальти, Марсело оформил дубль.

17. Культовый британский певец Род Стюарт – один из самых знаменитых фанов Селтика – никогда не испытывал недостатка общения с топ-леди.

18. Авторитет Дарио Срны в Шахтере позволял ему наехать даже на Лионеля Месси.

19. Пеле и Гарринча. Крутых икон в бразильском футболе не было и, видимо, не будет.

20. Экс-форвард Арсенала Николя Анелька – новичок Реала. Жаркое трансферное лето-1999.

21. Год 2007-й. Бразильца Аилтона презентуют в Дуйсбурге. В следующем году этот форвард перейдет в донецкий Металлург.

22. Звездные войны между Барселоной и МЮ в Лиге чемпионов 1998/99. Ривалдо vs Пол Скоулз – кто круче?

23. Чемпионат мира-1938. Бразильский бомбардир Леонидас общается с поклонниками после победы над Швецией (4:2) и завоевания бронзовых наград Мундиаля.

24. Дэвид Бекхэм в начале звездного пути в МЮ.

25. Шовковский только что выиграл для нас серию пенальти со Швейцарией и вывел сборную Украины в четвертьфинал ЧМ-2006. Победа, без преувеличения, до слез.

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