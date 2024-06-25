Сборная Украины до сих пор может занять любое место в группе E на Евро-2024. Рассказываем, что нужно "сине-желтым" для плей-офф.

Впервые в истории чемпионатов Европы все команды группы имеют одинаковое количество очков перед третьим туром. Украина вместе с Бельгией, Румынией и Словакией в историческом квартете – у всех по три балла. Команда Реброва сейчас на последнем месте из-за худшей разницы голов (-2), но возможны разные сценарии.

Украина – Бельгия: где смотреть решающий матч группового этапа Евро-2024

Победа над Бельгией гарантирует Украине плей-офф. Если в другом матче одновременно Румыния не обыграет Словакию – наша сборная финиширует первой; если обыграет – будем вторыми. А дальше все значительно сложнее.

Ничьей с Бельгией может не хватить для выхода из группы, а может хватить. Если оба матча завершатся мировыми – Украина остается последней и вылетает с Евро. Здесь надо отметить, что румын и словаков устраивает ничья при любых условиях. Если же в матче Словакия – Румыния будет победитель, то Украина с 4 очками спокойно выйдет в плей-офф с третьего места.

Лишь раз на крупных турнирах все команды группы финишировали с одинаковым количеством очков. Это случилось на ЧМ-1994, когда Мексика, Ирландия и Италия (также в группе E) оставили за бортом Норвегию. Тогда у всех даже разница голов была одинаковая, все решили забитые.

Поражение от Бельгии может не поставить крест. Если в параллельном матче Словакия проиграет Румынии, то сборная Реброва имеет шанс на плей-офф Евро с 3 баллами. Мы обойдем словаков в таблице группы благодаря победе в очном матче и займем третье место.

А дальше нужно смотреть на таблицу третьих мест (в 1/8 финала выйдут 4 сборные из 6). Уже точно ниже окажется Хорватия, у которой 2 очка. Венгрия, имея 3 балла и разницу голов -3, пока главный конкурент.

Если Украина проиграет Бельгии 0:1, то сравняется с венграми во всем. Придется считать дисциплинарные баллы – здесь Украина значительно лучше: 2 желтые карточки против 10 у венгров. Если Украина проиграет Бельгии 1:2 (2:3, 3:4), то обойдет Венгрию по забитым голам. И только поражение в 2 и более мячей опустит нас ниже Венгрии.

И даже это может не выбить нас из турнира, если Словения и Сербия или Чехия и Грузия в последнем туре не наберут 3 очка. Вариантов много, вот только все они возможны лишь в случае проигрыша Словакии.

Суперкомпьютер Opta дает 60,8% на выход Украины в плей-офф