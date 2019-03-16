Как у Ференцвароша Реброва украли шедевральный гол, а у Харатина – красивый голевой пас

Ференцварош победил Халадаш Голодюк и Габовды, но мог забить значительно раньше. Игорь Харатин отдал голевой пас на Давиде Ландзафаме, однако судьи придумали офсайд.

Ференцварош дожал последнюю команду чемпионата Венгрии, сохранив лидерский отрыв в 8 очков. В заявку Халадаш не попали украинские легионеры: Юрий Габовда пропускал игру из-за перебора карточек, а Олег Голодюк получил травму. А вот команда Сергея Реброва не могла рассчитывать на Ивана Петряка. Впрочем совсем без украинцев на поле дуэль не обошлась.

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Экс-полузащитник Зари Харатин даже отдал элегантный голевой пас, но взятие ворот отменили судьи, усмотревшие офсайд. Эх, а быть бы второму ассисту воспитанника Динамо в чемпионате Венгрии (5-му в сезоне) в 2019 году, если бы не ошибочное решение лайнсмена!

Отметим, что у Халадаша удалили 42-летнего вратаря. Легенда сборной Венгрии Габор Кирай слишком экспрессивно спорил с судьями после победного гола Ференцвароша, который также вызвал немалую дискуссию и претензии к судейству.

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