Как сыновья Ярмоленко болели за отца в матче Украины с Финляндией – фото дня
Андрей Ярмоленко имел персональную армию болельщиков на поединке Финляндия – Украина (1:2).
Трое сыновей 31-летнего вингера Вест Хэма поддерживали отца во время поединка в Хельсинки. Жена Андрея опубликовала фото, на котором Иван, Даниил и Максим Ярмоленко слушают флеш-интервью футболиста, которое он дал после финального свистка.
Ярмоленко: Говорил, что с правой забью где-то тогда, когда будет около 40 лет – возможно, еще и головой забью
"Фан-клуб Ярмоленко. Гордимся тобой", – написала Инна Ярмоленко в Instagram.
Напомним, гол Андрея в ворота Финляндии стал для него уже 43-м в составе сборной Украины. От Андрея Шевченко Ярмоленко отстает на 5 мячей.
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