Трое сыновей 31-летнего вингера Вест Хэма поддерживали отца во время поединка в Хельсинки. Жена Андрея опубликовала фото, на котором Иван, Даниил и Максим Ярмоленко слушают флеш-интервью футболиста, которое он дал после финального свистка.

Ярмоленко: Говорил, что с правой забью где-то тогда, когда будет около 40 лет – возможно, еще и головой забью

"Фан-клуб Ярмоленко. Гордимся тобой", – написала Инна Ярмоленко в Instagram.

Напомним, гол Андрея в ворота Финляндии стал для него уже 43-м в составе сборной Украины. От Андрея Шевченко Ярмоленко отстает на 5 мячей.

"Ну что, фанаты Малиновского, вы успокоились?": Петраков ответил критикам победой, или Почему незаменимых игроков нет