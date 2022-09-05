Главный тренер команды из Петрово Сергей Лавриненко подвел итоги дуэли с Черноморцем (1:1) в 3-м туре УПЛ и оценил перспективы своей команды в чемпионате Украины.

"Игру я разделил бы на два тайма. Первая сорокапятиминутка нам далась лучше: и силы были, и довольно неплохие моменты, которые мы создали. Но во втором тайме Черноморец провел качественные замены, было большее давление на нашу команду.

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Мы хотели сохранить преимущество, но, к сожалению, пропустили. Как следствие, первый тайм был за нами, а Черноморец лучше выглядел во второй половине игры. У нас сейчас такой чемпионат, что нужно быть довольным каждым очком. Тем более, на выезде, ведь в Одессе всегда тяжело играть.

Относительно наших целей... Прежде всего, ставим задачу остаться в УПЛ. Хочется быть выше в турнирной таблице, а как случится – так случится", – сказал Лавриненко на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 3-х туров Ингулец идет в турнирной таблице УПЛ девятым, имея в своем активе 2 пункта.

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