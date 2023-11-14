– Раньше ты в сборной был при важном тренере в твоей жизни – Александре Петракове. Это приглашение от Сергея Реброва первое. Что это для тебя значит и как мотивирует?

– Очень важно показать с хорошей стороны и отдаваться на 100% в сборной не только ради себя, а ради каждого игрока и всех, кто помогает: от водителя до массажиста.

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– За место в основе будешь бороться?

– Меня, наверное, для этого и вызвали.

– Довбик так много забивает. Но у нас есть целых три форварда в команде. Как видишь свое место?

– Как слепой говорил: "Увидим" (смеется).

– Наши ребята сейчас много забивают в Европе. Значит ли это, что наша сборная находится в оптимальной форме?

– Я думаю да. Готовимся к очень важному матчу с Италией, и это очень хорошо, что все забивают голы, – резюмировал Сикан в комментарии ВЗБІРНА.

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