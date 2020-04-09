Как сейчас выглядит Владимир Маковский: экс-форвард Динамо времен Лобановского пересел на... трактор

Белорусский легионер киевского Динамо 90-х поразил подписчиков своего Instagram неожиданным занятием.

Владимир Маковский, которому сейчас 42 года, закончил игровую карьеру в 2012-м. В 1997-м его вместе с братом Михаилом пригласили в киевское Динамо, однако они не сумели закрепиться в первой команде – слишком серьезная конкуренция существовала при Лобановском. Владимир окончательно покинул Киев в 2003 году, успев поиграть на правах аренды за Ворсклу, ЦСКА и Закарпатье.

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"Трактор, значит трактор!" – подписал Маковский свежие фото. И добавил "газа".

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