Как сборная Украины играет в марте – почти 45% побед, лишь раз забили более 2 голов

Для главной команды страны март – среднестатистический месяц в плане результатов.

Сегодня, 22 марта 2019-го, сборная Украины проведет 30-й мартовский матч в своей истории – в гостях у Португалии начнем отбор на Евро-2020. Предыдущие 29 игр в этом месяце принесли нам 13 побед, 7 ничьих и 9 поражений. То есть мартовский винрейт "сине-желтых" – 44,8%. Что интересно, общий процент побед сборной Украины во всех матчах почти идентичен – 45%.

Стоит отметить, что национальная сборная лишь однажды в марте забила более 2 голов. Что интересно, это было именно 22 марта. В 2013 году Украина победила Польшу в рамках отбора к ЧМ-2014 со счетом 3:1. Забивали Андрей Ярмоленко, Олег Гусев и Роман Зозуля. Ни одного из них 6 лет спустя в распоряжении Андрея Шевченко нет.

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Среди положительных результатов с грандами выделим ничьи против Франции (0:0) в 1998-м, против Испании (2:2) в 2003 году. Также дважды проигрывали итальянцам и один раз испанцам.

В прошлом году сборная Украины в марте провели два товарищеских матча. Спарринг с Саудовской Аравией в Испании завершился ничьей 1:1, а контрольная встреча с Японией в Бельгии принесла нам победу 2:1.

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Инфографика: ФФУ