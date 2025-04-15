"Останется ли Щенсны основным? В футболе многое меняется быстро, поэтому я не могу дать вам четкий ответ. Он очень важный игрок. Для нас важно, чтобы вся команда вратарей поддерживала друг друга и чувствовала себя хорошо. Именно такую позицию мы занимаем сейчас.

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Надеемся, что Бальде выздоровеет как можно скорее. Неприятно терять такого игрока, который добился фантастического развития. Но мы уверены во всех наших игроках.

Мы всегда подходим к матчам так, чтобы показать себя с наилучшей стороны. Это сложный стадион, и нам нужно сохранять концентрацию и продемонстрировать силу команды. Я очень рад победе со счетом 4:0, потому что знаю, что матч будет тяжелым. Я хочу, чтобы игроки наслаждались тем, насколько они хороши. Мы не хотим играть в любую игру необдуманно. Мы хотим играть в хорошую игру для наших болельщиков.

Левандовски? С одной стороны, это его состояние, но с другой стороны, он должен заботиться о себе сам. Как и Криштиану Роналду, он обладает невероятными физическими данными. Он очень профессиональный. Контролирует все параметры для достижения оптимальных результатов.

Дани Ольмо готов к выступлению. Сможет ли он играть завтра и как долго это продлится, мы пока не знаем, и это еще не случилось. Он нам очень помогает, но с Ольмо нужно быть осторожнее. Главное, что он снова в строю.

Я всегда говорю, что не живу прошлым и не живу будущим. Все, что может произойти, – это путь, которым нужно идти. Нам нужно сосредоточиться на матче с Дортмундом. Это сложная задача, и мы хотим сделать второй шаг в полуфинале. Все остальное – будущее", – цитирует Флика AS.

Напомним, Боруссия и Барселона сыграют сегодня, 15 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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