"Если оценивать отношение тренера к матчу и его коммуникацию, то он ничего не показывает. Контекст игры был необычным. Я не хочу обвинять игроков в темпе матча. Когда есть такой тяжелый контекст, ситуация усложняется.

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Противоположная команда играла на своих сильных сторонах. Если их можно обвинить, то это касается технического уровня. Кто бы ни был тренером, кроме Дидье Дешама, он бы сделал все лучше.

Как президент Федерации футбола Франции не может не понять, что команда всех раздражает, что тренер тоже всех раздражает? Я говорил перед матчем, что нам будет скучно. Так и случилось. В перерыве, когда ты тренер и хочешь что-то изменить, почему ты не меняешь игроков? Почему оставляешь тех, кто тянет время, делает невероятные технические ошибки?", – сказал Ротен в эфире RMC Sport.

@rothenjerome : "Comment le président de la FFF ne peut pas se rendre compte que l'équipe et le sélectionneur ennuient tout le monde ? Zaïre Emery meneur de jeu pendant 70 minutes les gars, non mais franchement !" #RMCLive pic.twitter.com/NNgwtwSsZj — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 15, 2024

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