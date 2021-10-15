"Это вы так решили, что я радуюсь этому голу. Если посмотреть полный матч, то видно, что я поднимаю руки вверх и дальше злюсь. Просто кто как видит этот момент. Я не радовался голу, нет. Я ни в коем случае не радовался голу Ужгорода. Как человек, который проехал 20 часов в автобусе, может радоваться голу чужой команды?

Игрок Кремня праздновал пропущенный гол в свои ворота: курьез дня из Первой лиги

Я смотрел игру в повторе. У каждого бывают ошибки. Возможно, где-то сказывалась усталость. Мы ехали в Ужгород за победой, должны были брать там три очка. Но футбол такая игра – один матч проводим хорошо, второй можем провалить. Даже не знаю, в чем причина.

В команде никто не спрашивал о моей реакции на гол Ужгорода. Звонили из КДК УАФ. Сказали, нет никаких вопросов, там смотрели обзор матча. Если посмотреть полный поединок, то видно с другой камеры, я поднимаю вверх руки, а потом начинаю кивать в стороны головой – мучаюсь, как мы могли пропустить этот гол. И все", – цитирует Бойко Tribuna .

К слову, Кремень после 13 сыгранных матчей расположился на 12 строчке турнирной таблицы Первой лиги, у команды тринадцать зачетных баллов.