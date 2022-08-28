"Я искал варианты продолжения карьеры, потому что год не играл в Андерлехте. Я не был основным футболистом бельгийской команды, поэтому искал вариант с арендой в другом клубе. Когда появилось предложение от Шахтера – сразу же согласился.

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Первый сезон в Андерлехте был для меня хорошим. Я много играл за брюссельскую команду и все складывалось хорошо. Но затем в команду пришел очень качественный испанский футболист Серхио Гомес (ныне игрок Манчестер Сити, – прим.). У нас была хорошая конкуренция. Я ее проиграл. Конечно, хотелось большего. Но как вышло, так вышло.

Что касается этих двух лет в Андерлехте, могу только поблагодарить бельгийский клуб. Особенно благодарен за то, что мне уделяли большое внимание индивидуально. Андерлехт – очень молодая команда с очень большим потенциалом в будущем", – сказал Михайличенко в интервью Sport.ua.

Напомним, Богдан – воспитанник Динамо. Выступал за каменскую Сталь, Зарю, Андерлехт. Летом 2022-го присоединился к Шахтеру на правах годовой аренды из бельгийского клуба. После завершения сезона "оранжево-черные" будут иметь право выкупить контракт 25-летнего украинца.

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