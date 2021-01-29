Наполи уверенно обыграл Специю в рамках 1/4 финала Кубка Италии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Кубок Италии 2020/21, четвертьфинал

Наполи – Специя – 4:2

Голы: Кулибали, 5, Лосано, 20, Политано, 30, Эльмас, 40 – Гьяси, 71, Акампора, 73

Наполи разобрался со Специей и сыграет против Аталанты Малиновского – определились полуфинальные пары Кубка Италии

Подопечные Дженнаро Гаттузо сделали дело еще до перерыва, отправив в ворота соперника четыре "сухих" мяча. Однако во втором тайме активнее уже была Специя, которая сумела отквитать лишь два гола.

Поэтому Наполи стал полуфиналистом Кубка Италии. За выход в финал действующие обладатели этого трофея поспорят с Аталантой и нашим Русланом Малиновским.

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