"После этого с Мудриком не общался. С ребятами общались. Я знаю, что все на сто процентов (уверены), что он этого не принимал. Как оно оказалось в организме – это какая-то загадка. Я уверен, что он этого не принимал", – сказал Пихаленок в интервью SportArena.

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В декабре 2024 года стало известно о проваленном допинг-тесте украинского футболиста Михаила Мудрика, По неофициальной информации в его организме обнаружили запрещенный препарат мельдоний. Игроку грозит дисквалификация до четырех лет.

Напомним, в нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел 15 матчей за лондонский Челси, забил 3 гола и отдал 4 ассиста. Контракт вингера с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.

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