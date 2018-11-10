Как Неймар, Мбаппе и Дракслер в баскетбол поиграли – бразилец спародировал Моуринью

Форварды ПСЖ Неймар, Килиан Мбаппе, а также хавбек Юлиан Дракслер поиграли в баскетбол на клубной базе парижан.

Неймар оказался лучше Мбаппе и Дракслера в игре в баскетбол. Нападающие и хавбек ПСЖ проверили свои силы на клубной базе.

Шокирующие детали контракта Неймара с ПСЖ – клуб платит за аплодисменты болельщикам и отсутствие критики арбитров

Бразилец во время броска Килиана стал под кольцом и спародировал жест главного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью после матча с Ювентусом (2:1).

После игры Неймар просигнализировал о своей победе возгласом "Я победитель".