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Как Неймар, Мбаппе и Дракслер в баскетбол поиграли – бразилец спародировал Моуринью

15:36 45 Читати українською
Как Неймар, Мбаппе и Дракслер в баскетбол поиграли – бразилец спародировал Моуринью
Неймар / соцсети

Форварды ПСЖ Неймар, Килиан Мбаппе, а также хавбек Юлиан Дракслер поиграли в баскетбол на клубной базе парижан.

Неймар оказался лучше Мбаппе и Дракслера в игре в баскетбол. Нападающие и хавбек ПСЖ проверили свои силы на клубной базе.

Шокирующие детали контракта Неймара с ПСЖ – клуб платит за аплодисменты болельщикам и отсутствие критики арбитров

Бразилец во время броска Килиана стал под кольцом и спародировал жест главного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью после матча с Ювентусом (2:1).

После игры Неймар просигнализировал о своей победе возгласом "Я победитель".

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Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Видеоновости Юлиан Дракслер Юлиан Дракслер Неймар Неймар
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