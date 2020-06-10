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Как не надо играть в подкате – курьезный автогол в чемпионате Португалии

09:15 19 Читати українською
Как не надо играть в подкате – курьезный автогол в чемпионате Португалии
Курьез в Португалии / фото из открытых источников

Эдвин Бангера, который защищает цвета Жил Висенте, стал автором досадного автогола в матче 26 тура чемпионата Португалии.

Чемпионат Португалии, 26 тур

Жил Висенте – Фамаликан – 1:3

Голы: Виейра, 78 – Мартинш, 12 (пен), Гонсалвеш, 43, Бангера, 90+1 (авт)

Фамаликан на выезде победил Жил Висенте в 26 туре португальской Примейры. Особого внимания заслуживает последний гол в матче, который был забит в компенсированное арбитром время.

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На 90+1 минуте игроки Фамаликана выбежали в контратаку. Защитник хозяев Эдвин Бангера отчаянно пытался помешать голу, но лучше бы он этого не делал. 23-летний футболист в подкате неуклюже срезал мяч в собственные ворота.

Заметим, для Фамаликана эта победа стала второй подряд после возобновления сезона. На прошлой неделе скромная команда обыграла Порту, а сейчас подобралась к топ-3 на расстояние одной победы.

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Фамаликан Фамаликан Жил Висенте Жил Висенте Португалия футбольные курьёзы Видеоновости
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