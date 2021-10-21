– Я не знаю, как назвать эту команду – "компот", "солянка"? Насчитал там футболистов из 12 стран! Я не представляю, честное слово, как тренер с этим справляется, – говорит в беседе с Футбол 24 Евгений Немодрук, который на заре 2000-х был основным голкипером ЦСКА.

– Вернидуб в похожей ситуации Шерифа справляется неплохо.

– Я не думаю, что у него такой диапазон. В основном, есть вектор – латиноамериканский, например. Общий футбол, похожи стилистические школы. В Болгарии ранее придерживались балканского направления легионеров – боснийцы, сербы и др. А здесь – 12 стран! Франция, Нидерланды, Финляндия, Латинская Америка, африканский континент – все, что угодно!

ЦСКА София – Заря: анонс матча Лиги конференций

– Чего ожидаете от матчей Зари с ЦСКА в 3-4 турах Лиги конференций?

– Нынешний главный тренер болгарской команды – Стойчо Младенов. Лично я с ним не знаком, но в мое время он тоже работал в Болгарии, а еще раньше играл в Португалии. Ему придется трудно, потому что, повторюсь, в коллективе – 12 национальностей. Я пробежался новостями по болгарских спортивных сайтах: некоторых из его подопечных вызвали в сборные, поэтому они вернулись в разном функциональном состоянии. Нужно снова подводить их к общему знаменателю. Футбол – командная игра. Имея такой разнобой в плане школ и национальностей, очень сложно что-то создать. Это заметно даже по чемпионате: если ЦСКА побеждает, то все равно регулярно пропускает. Нету стабильности. Их успехи достигнуты больше благодаря индивидуальным качествам отдельных футболистов, а не коллективной игре.

Показательным стал матч против Ромы. Они просто остановились. После игры Младенов оправдывался в интервью, что провел с ребятами соответствующую беседу, что то им объяснил. Объясните мне: какие оправдания могут быть? Вы профессионалы, которые приехали играть в футбол. Вас еще нужно уговаривать, чтобы не было 5 пропущенных? Цирк!

– В Зари есть все шансы на успех?

– В Зари очень много шансов. Нужно сыграть в командный футбол. В ЦСКА возникли серьезные трудности против Будё-Глимт в предыдущем туре. Могли даже проиграть – повезло, что судья заметил фол со стороны норвежцев. В Зари точно будут шансы забить. Не такой сильный болгарский оппонент, чтобы с ним не справиться.

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