Форвард Шахтера Жуниор Мораес взбудоражил футбольное общество высказыванием о войне между Украиной и Россией. Об этом высказался даже Роман Зозуля.

Издание lance расспросило 34-летнего натурализованного футболиста о конфликте на Востоке Украины. Мораес признался, что волнуется: "Мы, бразильцы, очень опасаемся из-за всех этих новостей. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе событий, поэтому мы всегда готовы в случае чего. Я пережил много напряженных моментов в 2014-м, видел, как все начиналось и не хочу, чтобы это произошло снова. Никто не заслуживает войны".

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Читателей в соцсетях возмутило то, что Жуниор назвал себя бразильцем, а не украинцем. Прокомментировал ситуацию даже нападающий испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля: "Как на Евро поехать, так он украинец, а как война – так бразилец".

Но позже бывший игрок "сине-желтых" опубликовал в своем Instagram сообщение о сложившейся ситуации. "Я – украинец! Я горжусь тем, что я – украинец! В 2012 году я приехал в Украину и до сегодняшнего дня, до 2022 года, живу здесь, даже когда имел возможность уехать. Пожалуйста, не делитесь фейковыми новостями о моей жизни", – резюмировал Мораес.

Напомним, форвард переехал в Украину летом 2012, подписав контракт с донецким Металлургом. Позже на правах свободного агента перебрался в киевское Динамо, за которое провел 85 матчей и забил 34 мяча. Третьим клубом Жуниора Мораеса в Украине стал донецкий Шахтер, с которым контракт завершается летом.

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