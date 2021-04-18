"Как можно выиграть матч, если мы по воротах не бьем? Мы играли плохо, тут не о чем говорить, анализировать что-то. Здесь все понятно.

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Наверное, есть определенные проблемы, если нам так трудно даются победы. Поэтому, если есть проблемы, их надо решать. Будем заниматься этим в ближайшее время – решать проблемы", – сказал Палкин в программе "Футбол NEWS".

Напомним, в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины Динамо победило Шахтер 1:0 и, оторвавшись от "горняков" уже на 10 очков, практически гарантировало себе золотые медали УПЛ.

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