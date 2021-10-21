Эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко не понимает, почему Динамо постоянно проигрывало второй этаж в матче с Барселоной (0:1).

"На второй минуте испанцы могли решить все вопросы. Слава богу, там не попал головой. Моментов не особо много было.

Барселона – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

Я не понимаю, как в моменте с голом можно было забыть мужа Шакиры (Жерара Пике – прим.)? Самого высокого человека в Барселоне. Это как побывать в Париже и не заметить Эйфелеву башню. Все стояли с Люком де Йонгом. Де Пена вообще стоял в стороне и болел или ставки делал", – заявил Леоненко в эфире YouTube-канала Великий футбол.

Напомним, Динамо потерпело минимальное поражение и оказалось на последней строчке группы Е с разницей голов 0:6.

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