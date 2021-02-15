"Я прочитал о себе многое за эти дни и я просто не понял, что происходило. Почему, как и что, и откуда это всё взялось? Красное вино я могу выпить. Почему нет? Ну мы выпили... Как много? Я не мерял. Ну пару бокалов выпил. Ну я же не считал бокалы. Ну сидим за разговором, собралось 6-7 очень известных людей.

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Сыграть в товарищеском матче мне не давали ахиллы. Любой доктор подтвердит. В тот день я действительно выпил очень много обезболивающего, растерся мазью. Боль действительно не давала мне бежать, ничего.

Я не мог играть, с разминки пришлось уйти. Я сам по себе эмоциональный человек. Такой же, как и Руслан Владимирович. Да, конфликт какой-то был. Конечно, я вспылил. Где-то я некорректно себя повел. Где-то я неправ, очень сильно неправ. Я готов извиниться в том, что я где-то неправ.

Приехав в Киев, я написал ему очень большое СМС. Пока никаких ответов не было. Мне пришлось сдать анализы в клинике. У меня есть справка, в которой сказано, что алкоголя и других веществ в крови не обнаружено.

Поднимался вопрос о расторжении контракта. Я попросил объяснить, на каком основании. Оснований нет. На моей стороне факты, а у других – догадки. Это тоже не совсем правильно. Я же не могу отвечать за то, что кому-то что-то кажется. У меня пока есть контракт с Колосом. Я его честно выполнял и выполняю.

Я понимаю, что некоторые люди обижены на меня, может разозлились. Так же могут и помириться. Наверное, мы с Русланом Владимировичем должны все решить. Другого выхода нет", – сказал Селезнев в эфире программы "Великий Футбол".

Добавим, Селезнева исключили из заявки на вторую часть сезона УПЛ. Правда, официально о разрыве контракта ни клуб, ни игрок пока не сообщали.

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