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Как Миколенко вырубил Караваева в матче Португалия – Украина: курьез дня не прошел мимо мировых СМИ

18:25 117 Читати українською
Как Миколенко вырубил Караваева в матче Португалия – Украина: курьез дня не прошел мимо мировых СМИ
Португалія – Україна: Миколенко не пошкодував партнера Караваєва

Виталий Миколенко провел солидный матч против Роналду и компании, но отличился и забавным эпизодом. Александр Караваев стал жертвой его мощного удара в матче отбора Евро-2020 Португалия – Украина.

 

Украина остановила Португалию, а наши ребята боролись настолько отчаянно, что не жалели ни чужих, ни своих. Когда Бернарду Силва совершил набег в штрафную команды Андрея Шевченко, его удалось нейтрализовать только совместными усилиями. После этого Караваев отбросил мяч на Миколенко, а тот в ответ... нокаутировал своего же партнера. К счастью, капитан Зари – человек выносливый! "Обезвреживание года", – шутит известный испанский ресурс Memedeportes, который любит такие курьезы.

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"Будьте осторожны! Миколенко выбивает мяч и разбивает лицо партнера Караваева. В замедленной съемке это выглядит еще лучше", – добавляет аргентинский ESPN.

"Миколенко бьет Караваева: какой удар! Украинский защитник получает мяч от своего коллеги и...", – пишет итальянский Sport Mediaset.

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Этот эпизод уже успели сравнить с тем, что произошло между игроками Ливерпуля Ловреном и Милнером в матче ЛЧ против Ромы.

В общем Миколенко совершил 3 удачных попытки отбора их 3-х попыток и выиграл 6 из 13 единоборств. Виталий выполнил 24 точные передачи с процентом 82. Однажды успешно продемонстрировал свой дриблинг. Активно действовал по всему левому флангу, не только на своей половине. Оказался лучшим у гостей по перехватам (3). Мог стать антигероем и привезти пенальти в компенсированное время, если бы судья очень хотел вытянуть Португалию, но это было бы примерно так же несправедливо, как наша победа.

А тем временем португальские, английские, итальянские и французские фанаты восхищаются игрой Миколенко. Так, 19-летнего защитника (самый молодой в тот вечер на Эштадиу да Луж!) не прочь видеть в Интере: "Брависсимо, Миколенко. Пьеро (Аусилио, спортивный директор Интера – прим."Футбол 24") видит это?"

Или тому же Ренну, который Динамо дважды било в ЛЕ. Болельщик мечтает о трансфере Миколенко, у которого "огромный потенциал европейского уровня".

"Шевченко наделил свою команду сильной личностью. Украина любит и контролировать мяч, и выходить в контратаки благодаря хорошей средней линии (Коноплянка, Зинченко, Малиновский и Марлос). Великая игра Пятова, но также и Миколенко".

"Впечатляющий официальный дебют в исполнении Миколенко, который справился с Канселу, Бернарду Силвой и Роналду".

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