Как Миколенко вырубил Караваева в матче Португалия – Украина: курьез дня не прошел мимо мировых СМИ

Виталий Миколенко провел солидный матч против Роналду и компании, но отличился и забавным эпизодом. Александр Караваев стал жертвой его мощного удара в матче отбора Евро-2020 Португалия – Украина.

Украина остановила Португалию, а наши ребята боролись настолько отчаянно, что не жалели ни чужих, ни своих. Когда Бернарду Силва совершил набег в штрафную команды Андрея Шевченко, его удалось нейтрализовать только совместными усилиями. После этого Караваев отбросил мяч на Миколенко, а тот в ответ... нокаутировал своего же партнера. К счастью, капитан Зари – человек выносливый! "Обезвреживание года", – шутит известный испанский ресурс Memedeportes, который любит такие курьезы.

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"Будьте осторожны! Миколенко выбивает мяч и разбивает лицо партнера Караваева. В замедленной съемке это выглядит еще лучше", – добавляет аргентинский ESPN.

#Video ¡DIRECTO AL #SCNotTop10! Vitali Mykolenko rechazó la pelota y LE ROMPIÓ LA CARA a su compañero Karavaev en el área de Ucrania. ¡En cámara lenta es mucho mejor! https://t.co/YagSgR3Lg4 — SportsCenter (@SC_ESPN) 23 березня 2019 р.

"Миколенко бьет Караваева: какой удар! Украинский защитник получает мяч от своего коллеги и...", – пишет итальянский Sport Mediaset.

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