"Здесь чисто политический подтекст. Мы не знаем, что будет в 2030 году, мы не знаем, что завтра будет. Будет ли у нас страна вообще. Мы – очень полезное приложение к Испании и Португалии. Эта история всем выгодна. Они укрепляют свою заявку, она выглядит более крепкой в ​​политическом смысле.

Украина, Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира

В тот день, когда Офис Президента и конкретно Владимир Зеленский разговаривали с Александером Чеферином по поводу более жестких санкций к России, чтобы не допускать ее к жеребьевке, эта тема была окончательно обсуждена. Это "благословение Чеферина" у нас есть, и это очень важно в этой ситуации. Думаю, что Испания и Португалия понимают, что вместе с Украиной это более глобальная история. Даже если у нас состоится один матч, но Украина попадет на ЧМ без отборочного цикла – я согласен. Возможно, это наш единственный шанс.

Снова привлекается внимание к событиям в Украине. Почему это важно делать? Люди привыкают ко всему. Очень нужно обращать внимание на такие события и получать определенные инвестиции. Как круто будет выглядеть матч ЧМ в отстроенном Мариуполе или в Донецке на Донбасс Арене", - сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, чемпионат мира-2022 состоится в Катаре, а в 2026 турнир примут США, Мексика и Канада. Сборная Украины лишь раз играла на чемпионат мира – в 2006 году "сине-желтые" дошли до четвертьфинала под руководством Олега Блохина.

Война, большие расстояния, роль Украины наряду с Испанией и Португалией – известны первые детали заявки на проведение ЧМ