Как Крот искал ключ к победе: Шахтер представил новогодний мультфильм
20:33 - Читати українською
Шахтер подготовил новогодний сюрприз для молодых болельщиков.
На своем Youtube-канале Шахтер опубликовал мультфильм под названием "Ключ к победе или Новогодние приключения Крота".
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Героями фильма стали двое детей, которые вместе с талисманом "горняков" Кротом отправились на поиски таинственного ключа к победе. В исполнении миссии им помогают легенды клуба – игроки, тренеры и менеджмент.
Напомним, на зимний перерыв Шахтер ушел лидером УПЛ, опередив Динамо на 2 очка.
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