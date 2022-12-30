На своем Youtube-канале Шахтер опубликовал мультфильм под названием "Ключ к победе или Новогодние приключения Крота".

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Героями фильма стали двое детей, которые вместе с талисманом "горняков" Кротом отправились на поиски таинственного ключа к победе. В исполнении миссии им помогают легенды клуба – игроки, тренеры и менеджмент.

Напомним, на зимний перерыв Шахтер ушел лидером УПЛ, опередив Динамо на 2 очка.

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