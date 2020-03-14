Как Коноплянка стал героем самого эпичного матча Бундеслиги – Шальке компенсировал фанам отмененное рурское дерби

Пока европейский футбол взял паузу из-за эпидемии коронавируса, приходится вспоминать лучшие поединки из "золотой коллекции".

В 26 туре Бундеслиги должно было состояться рурское дерби – Боруссия готовилась принять Шальке. Однако коронавирус внес свои коррективы. Сначала поединок хотели провести при пустых трибунах, а затем под давлением футболистов, тренеров и общественности лига вообще перенесла все матчи до конца марта на неопределенный срок.

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Шальке решил не оставлять своих болельщиков без футбола и провел в Twitter привычную текстовую трансляцию дерби... из ноября 2017 года. Тогда "кнаппен" за полчаса оформили феерический камбэк на Вестфаленштадионе: горели 0:4, в компенсированное время сравняли счет и спасли ничью.

По разные стороны баррикад сыграли лидеры сборной Украины Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. Андрей потерялся на фоне ярких партнеров – Обамеянга, Гетце, Шахина. А вот Евгений стал одним из главных героев встречи. Он мог отличиться уже на 33-й секунде и сорвать дикий сценарий, но приберег свои результативные действия на второй тайм.

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65-я минута. Коноплянка аккуратным навесом находит в штрафной площади свободного Харита, а тот расстреливает голкипера – 2:4.

JAAAAAAAA, TOOOOOR für Schalke! ️️



Nur noch 2:4! #Konoplyanka flankt von links zu @Amine_000, der den Ball annimmt und aus sieben Metern an #Weidenfeller vorbei ins Tor schießt!



Noch 25 Minuten zu spielen - plus Nachspielzeit...



65' | #BVBS04 4:2 | #JahrhundertderbyRelive pic.twitter.com/Ou0DWnXBmZ — FC Schalke 04 (@s04) March 14, 2020

Концовка поединка, 4-я компенсированная минута. Шальке зарабатывает угловой – один из последних шансов отыграться. Коноплянка подходит к мячу и здорово подает на линию вратарской, а там Налдо выигрывает верховую борьбу и устанавливает итоговый счет – 4:4.

Рурское дерби с Коно в главной роли стало, возможно, самым горячим в истории и вошло в "золотую коллекцию" Бундеслиги. Как же мы скучаем по такому Евгению: игравшему до последних минут, делавшему разницу, выступавшему в топ-чемпионате, а не сидевшему в запасе Шахтера. К сожалению, ярких перфомансов в Германии он выдал слишком мало.

Шальке прекрасно провел тот сезон, став вице-чемпионом Бундеслиги. Боруссию же тогда продолжило лихорадить. Вскоре после дерби Дортмунд уволил Петера Боса, а на финише сезона едва удержал место в Лиге чемпионов. Ярмоленко так и не стал своим в Дортмунде и перешел летом в АПЛ.

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