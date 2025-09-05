Холанд начинал свою карьеру в норвежском клубе Брюне, а затем выступал за Мольде, Ред Булл Зальцбург и Боруссию Дортмунд. Нападающий Манчестер Сити был в ярости, когда его родной клуб решил разорвать контракты с тремя игроками в середине сезона.

Холанд сменит фамилию в сборной Норвегии – это не коснется Манчестер Сити

"Брюне, не молчи, что происходит? Да, мне пора спать, но в моем родном клубе происходит хаос, и это меня раздражает. Я не могу спать, когда происходит подобное", – написал Эрлинг в своем аккаунте в Snapchat.

Ранее Брюне, который занимает 14-е место в чемпионате Норвегии, решил отпустить Акселя Крюгера, Йенса Хусебё и Роберта Ундхейма.

